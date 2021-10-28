МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московский художественный театр имени Чехова будет проводить экспресс-тестирование на коронавирус перед спектаклями для зрителей, у которых нет QR-кода; отрицательный результат театра позволит попасть в театр.

"С 30 октября экспресс-тестирование на COVID-19 можно будет пройти непосредственно в театре перед началом спектаклей, начиная с 17:30. Отрицательный результат тестирования позволит посетить спектакль, если у вас нет QR-кода", - говорится сообщении театра.

Стоимость теста составит 1200 рублей.

Экспресс-тест в театре можно будет сделать в период ограничений - до 7 ноября, уточнили в МХТ.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Согласно решению правительства, федеральные театры и музеи смогут продолжить работать во время нерабочих дней. Аналогичное решение было принято и столичными властями. При этом, количество зрителей не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала, а посетителям необходимо предъявить при посещении QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста. В случае отсутствия возможности получить QR-код посетители могут вернуть билет в кассу.