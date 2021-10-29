Браконьеров задержали в федеральном заказнике в Новосибирской области

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нарушителей, охотившихся на сибирскую косулю с помощью лампы-фары, задержали на территории заказника "Кирзинский" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника, под чьей охраной находится заказник.

"Государственные инспекторы - Александр Савченко и Александр Платонов, патрулируя территорию, заметили на расстоянии 4 км от аула Тебисс свет лампы-фары. Выключив свет на патрульном автомобиле, инспекторы стали приближаться к нарушителям. Для проведения задержания в подкрепление были вызваны две дополнительные рейдовые группы госинспекторов", - говорится в сообщении.

Браконьеры попытались скрыться, но сотрудники заказника пресекли эти действия. Задержанными оказались жители станции Тебисская, этот населенный пункт находится на территории заказника "Кирзинский". Они передвигались на мотоцикле "Урал" без номеров.

В рамках совместных действий с сотрудниками заказника прибывшие полицейские изъяли у браконьеров три единицы гладкоствольного нелегального оружия и 15 охотничьих патронов 12-го калибра. При осмотре мотоцикла "Урал" в боковом прицепе были обнаружены пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками.

Предварительно, сумма ущерба составила 1 млн 320 тыс. рублей, говорится в сообщении. Отделом полиции Чановского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.258 УК РФ (незаконная охота), а за использование нелегального оружия возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Заказник "Кирзинский" - особо охраняемая природная территория федерального значения, расположенная в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области в центральной части Барабинской лесостепи. Реализация многолетней биотехнической программы на территории заказника способствовала росту популяций лося, кабана и косули сибирской.