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Песков объяснил "скачкообразной" вакцинацией дефицит препаратов в регионах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Возникший в некоторых регионах дефицит вакцин от коронавируса носит кратковременный характер, нехватка препаратов вскоре будет ликвидирована, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скачкообразное развитие процесса ведет к возникновению краткосрочного дефицита. Но все налажено, все отлажено, в самые сжатые сроки дефицит будет ликвидирован", - пообещал Песков, отметив, что при ритмичной вакцинации нехватки препарата не возникало бы.

На просьбу прокомментировать публикации в СМИ о грядущих отставках глав некоторых регионов в связи с недостаточно активной борьбой с коронавирусом, Песков сказал: "Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента".

По последним данным оперативного штаба, в России сделали более 56,7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID-19, уровень коллективного иммунитета составляет 46,8%.

Между тем в Москве полностью привиты 5 млн 6 тыс. 956 человек, а неделей ранее этот показатель составлял 4 млн 894 тыс. 357.

Дмитрий Песков коронавирус

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