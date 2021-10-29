Запрет на ночную работу кафе в Саратовской области продлили до середины ноября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области на две недели продлили режим ограничений в регионе, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор Роман Бусаргин.

Так, по 14 ноября работа предприятий общепита по-прежнему запрещена с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, а также обслуживания в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, АЗС и в придорожных кафе.

Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах, ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Прием и размещение организованных групп детей и подростков по-прежнему запрещены в гостиницах региона. Исключение сделано только для организации отдыха и оздоровления детей.

В регионе с 29 октября введены QR-коды для посещения спортивных и развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

По информации регионального Минздрава, за последние сутки в области зарегистрировано 533 случая заражения коронавирусом, выздоровели 387 человек, скончались 30.