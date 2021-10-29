Администрацию федеральной территории "Сириус" возглавил Дмитрий Плишкин

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет федеральной территории "Сириус" избрал руководителем ее администрации кандидата экономических наук, выпускника НИТУ МИСиС и Российской экономической академии имени Плеханова Дмитрия Плишкина, сообщила пресс-служба ФТ.

Ему предстоит сформировать структуру исполнительно-распорядительного органа власти и разработать стратегию социально-экономического развития федеральной территории.

Врио главы администрации федеральной территории Андрей Столяров перейдет на новое ответственное направление и продолжит сотрудничать с "Сириусом". Столяров руководил ФТ с 30 января 2021 года.

Председатель Совета федеральной территории, руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева заявила через пресс-службу, что "Сириус" ждет от новой администрации "предметной работы по вопросам, которые были сформулированы жителями во время нашего прямого общения в предвыборный период".

"В течение июля - августа члены Совета федеральной территории провели более 900 встреч. Все проблемы и предложения мы зафиксировали, а сейчас передали в администрацию для последовательной проработки в рамках ее компетенций. Федеральная территория должна стать привлекательным пространством для работы, учебы и отдыха, поэтому мы планируем выстроить систему управления таким образом, чтобы каждая из этих составляющих жизни человека развивалась на самом высоком уровне. Лучшие практики федеральной территории будут внедряться в других регионах России, и в этом наша особая ответственность перед руководством страны", - сказала она.

По уставу ФТ, у администрации "Сириуса" есть широкий спектр полномочий в части создания условий и организации деятельности в области культуры, спорта, туризма, образования, науки, городского планирования, здравоохранения, транспортных систем и так далее.

Реализовывать свои полномочия администрация может как самостоятельно и через подведомственные организации - муниципальные предприятия и учреждения, так и через автономные некоммерческие организации.

Плишкин в ответ также через пресс-службу выразил уверенность, что его "опыт работы в проектах, где скорость принятия решения - одна из самых важных составляющих успеха, будет востребован" и пообещал строить свою работу "максимально открыто и прозрачно".

По закону, глава администрации ФТ входит в ее Совет по должности.

Понятие федеральной территории появилось в законодательстве после изменения Конституции. К концу 2020 год был принят закон о создании на Кубани такой территории. Она наделена экономической самостоятельностью и имеет свои органы публичной власти, которые осуществляют полномочия органов государственной власти Российской Федерации и полномочия органов местного самоуправления.

В состав Совета ФТ входят 16 человек. Семерых назначают президент, федеральное правительство и глава Краснодарского края, остальные избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 17-й член Совета - глава администрации федеральной территории.