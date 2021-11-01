Красноярский край планирует продлить систему QR-кодов и расширить ее действие

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края по рекомендации Роспотребнадзора планируют продлить действие системы QR-кодов в общественных местах после 7 ноября, сообщил в понедельник зампредседателя краевого правительства Алексей Подкорытов.

"Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и поставить прививку, если вы не сделали этого раньше", - приводит слова Подкорытова пресс-служба правительства региона.

Он уточнил, что краевое управление Роспотребнадзора предлагает ввести систему входа по сертификату о вакцинации, либо о перенесенной коронавирусной инфекции дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, СПА и массажных салонах и других объектах индустрии красоты.

Предъявлять QR-код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха, при входе в бассейны и фитнес-залы.

Как сообщалось, с 30 октября в Красноярском крае заработала система предъявления QR-кодов для входа в торгово-развлекательные центры, при посещении культурных и спортивных мероприятий.