Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах
Фото: Римма Мухаметзянова/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Республиканской клинической больнице скончался пожилой мужчина, которого винили во взрыве газа в Набережных Челнах (Татарстан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения.

"В 2:30 по московскому времени мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел 25 октября на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, разрушены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. В результате взрыва пострадали пять человек, одна пострадавшая - 22-летняя девушка - позже умерла в больнице.

Возбуждено два уголовных дела - по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром взрыва, по п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

В ходе осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной взрыва стали умышленные действия владельца квартиры.

Как сообщали в СК, подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога, так как злоупотреблял спиртным. "При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка", - говорилось в пресс-релизе.

Следствие собиралось обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Набережные Челны Татарстан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что в РФ встречается до 10 сублиний "дельта"-штамма COVID

Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });