Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Фото: Римма Мухаметзянова/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Республиканской клинической больнице скончался пожилой мужчина, которого винили во взрыве газа в Набережных Челнах (Татарстан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения.

"В 2:30 по московскому времени мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел 25 октября на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, разрушены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. В результате взрыва пострадали пять человек, одна пострадавшая - 22-летняя девушка - позже умерла в больнице.

Возбуждено два уголовных дела - по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром взрыва, по п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

В ходе осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной взрыва стали умышленные действия владельца квартиры.

Как сообщали в СК, подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога, так как злоупотреблял спиртным. "При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка", - говорилось в пресс-релизе.

Следствие собиралось обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.