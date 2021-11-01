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Двое заключенных колонии подожгли на себе брюки в Ростовской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Двое заключенных колонии строго режима в Ростовской области подожгли на себе одежду в знак протеста против требований администрации учреждения, они получили незначительные ожоги, сообщили в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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"Сегодня в исправительной колонии строгого режима №14 ГУФСИН по Ростовской области для лиц, ранее отбывавших наказание, двое осужденных после ужина забрались на крышу столовой и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили", - говорится в сообщении пресс-бюро управления, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным тюремного ведомства, "свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд".

"Осужденные получили незначительные поверхностные ожоги. Медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются. Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству", - заявили в ГУФСИН.

Там добавили, что инцидент "задокументирован в установленном порядке, ведётся проверка всех обстоятельств произошедшего".

Ростовская область ФСИН

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