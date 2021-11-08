Еще один из провалившихся в яму с кипятком в новосибирском лицее скончался в больнице

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Еще один из троих мужчин, устранявших утечку в системе отопления новосибирского лицея и провалившихся в яму с кипятком, скончался, сообщили "Интерфаксу" в Новосибирской областной клинической больнице.

"Второй пациент скончался, третий остается в реанимации", - сказали в больнице.

Первый из троих пациентов скончался 2 ноября.

Как сообщалось, утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея N12 на ул. Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла здания, в подвале лицея была выявлена утечка.

В подвале здания лицея произошло обрушение бетонной плиты, в результате школьный слесарь и два сотрудника СГК провалились в яму с горячим теплоносителем (кипятком).

Прокуратура организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ, также прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.

Кроме того, следственные органы СКР по региону по данному факту возбудили уголовное дело о халатности.

Пресс-служба новосибирского филиала СГК сообщает, что скончался сотрудник этого предприятия - слесарь теплосетевого подразделения, компания окажет семье поддержку и помощь.

Прокуратура организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ. Также она оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея.