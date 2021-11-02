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Импорт сыра в Россию в январе-августе вырос на 14%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 8 месяцев этого года импортировала 222 тысяч тонн сыра, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщает "Агроэкспорт" в обзоре мирового молочного рынка.

Основной зарубежный поставщик сыра - Белоруссия. За январь-август ее доля в зарубежных поставках составила 94%. Всего за этот период Белоруссия экспортировала 192,2 тысячи тонн сыра, что на 11% больше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в сентябре производство сыра в России составило 50,9 тысячи тонн, что на 1,2% меньше, чем в августе, но на 2,9% больше, чем в сентябре 2020 года. За девять месяцев производство сыра в России выросло на 4,2% в годовом измерении.

Кроме того, как сообщает "Агроэкспорт", в январе-августе Россия увеличила и импорт кисломолочных продуктов, включая детское питание - на 2%, до 87 тысяч тонн.

Импорт другой молочной продукции снизился. Так, поставки обработанного молока сократились на 29%, до 120 тысяч тонн, сухого обезжиренного молока - на 12%, до 36 тысяч тонн, сухого цельного молока - на 17%, до 19 тысяч тонн, сливочного масла - на 2%, до 87 тысяч тонн, сгущенного молока и сливок - на 29%, до 30 тысяч тонн.

Агроэкспорт Белоруссия Росстат

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