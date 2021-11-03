В Кремле заявили, что решения о продлении нерабочих дней не принимали

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Решения о продлении карантинных дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября в России, не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, когда будет объявлено о продлении нерабочих дней в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом, представитель Кремля ответил, что срок действия режима истекает 7 ноября. "Если будут какие-то иные решения, сразу будем вас информировать", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируются ли на этой неделе специальные встречи президента по теме борьбы с коронавирусом, Песков сказал: "Специальных каких-то мероприятий на этой неделе не запланировано. Правительственный штаб активно работает, регулярно заседает. Потом уже скоординированные и синхронизированные мнения докладываются президенту".

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