Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Количество погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области, по предварительным данным, увеличилось, сообщил "Интерфаксу" в среду региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

"По предварительным данным, 35 (погибших - ИФ)", - сказал Чукреев. Он уточнил, что четыре человека скончались в Екатеринбурге в выходные.

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области от отравления метиловым спиртом, по одним данным, скончались 24 человека, по другим - 25.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть людей).

По делу были задержаны пять человек, четырем было предъявлено обвинение, суд отправил их под арест. Пятого подозреваемого по истечении срока задержания выпустили из изолятора временного содержания, впоследствии, по данным адвоката, с него были сняты все подозрения.