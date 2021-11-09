Фигуранта дела об отравлении людей метиловым спиртом на Урале оставили в СИЗО

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил под арестом одного из обвиняемых по делу о сбыте метилового спирта и гибели людей после его употребления, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокат настаивал на избрании своему подзащитному меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Защитник также сообщил журналистам, что его клиент никогда и никому не продавал спирт, поэтому прекращение уголовного дела в отношении него - "вопрос времени".

Кроме того, в суде адвокат подчеркнул, что другой обвиняемый по делу отрицал на очной ставке, что его подзащитный ему что-то продавал или привозил на рынок.

Сам обвиняемый заявил в суде, что невиновен.

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области от отравления метиловым спиртом скончались 24 человека. В ноябре региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу", что количество погибших, по предварительным данным, выросло до 35.

Отравления были зафиксированы в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и Ревде. Среди жертв - мужчины и женщины в возрасте от 25-30 до 78 лет. В крови умерших обнаружен метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По делу были задержаны пять человек, четверым было предъявлено обвинение, суд отправил их под арест на два месяца. Их защита обжаловала данное решение, дата рассмотрения апелляций пока не назначена. Пятого фигуранта по истечении срока задержания выпустили из изолятора временного содержания. Впоследствии, по данным адвоката, с него были сняты все подозрения.

Еще одно массовое отравление суррогатным алкоголем было зафиксировано в октябре в Оренбургской области. В результате пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. 14 из них взяты под стражу.