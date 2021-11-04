В Думе не исключили поэтапное введение геномной экспертизы для всех россиян

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - После ожидаемого введения геномной экспертизы для мигрантов ее можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех россиян, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех", - сказал Выборный "Интерфаксу".

Он отметил, что перспективы прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока "при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права, поскольку в основе такой инициативы я не вижу серьезных нарушений прав и свобод человека, напротив, вижу механизмы, которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории нашего государства".

"Благодаря геномным данным, которые будут у органов правопорядка, мы сможем максимально оперативно устанавливать участников правонарушения, привлекать их к ответственности, и таким образом сможем ответить на запрос общества о неотвратимости наказания. Когда участники будут знать, что даже при административном правонарушении их установят, то желания похулиганить будет намного меньше", - подчеркнул депутат.

По его словам, в настоящее время "наши граждане не чувствуют себя защищенными в нашей стране, это нонсенс, а мы не хотим быть европейской страной, когда мигранты устанавливают свои правила и, по сути, меньшинство управляет большинством через страх". Также он считает нужным параллельно с подобными законопроектами "популяризовать высокую правовую культуру, гражданскую ответственность".

Кроме того, Выборный напомнил, что нередки случаи, когда тяжело или невозможно установить потерпевшего, потерявшего память или убитого человека, так что в случае появления законопроекта о геномной экспертизе всех граждан РФ это будет помогать "не только для установления личности нарушителя, но и чтобы оперативно установить личность потерпевшего".

В свою очередь зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал "Интерфаксу", что геномная экспертиза мигрантов станет "очень серьезным подспорьем для раскрытия преступлений". "За всю Думу и комитет я говорить не уполномочен, но лично моя позиция - я бы поддержал", - добавил он.

3 ноября глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов, в связи с ростом совершаемых ими преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.