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В РПЦ сочли оправданным режим QR-кодов, когда в сутки от COVID умирает по тысяче человек

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что в ситуации пандемии, когда страна теряет более тысячи человек ежедневно, режим QR-кодов оправдывает себя.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" напомнил, что каждый день в России умирает от коронавируса более тысячи человек.

"Это все равно, как если бы на войне мы каждый день бы теряли полк, при таких темпах смертности речь может идти об общенациональной катастрофе. По состоянию на начало ноября, Россия занимает первое место по количеству умирающих в сутки от коронавируса. Это очень страшная статистика, и я думаю, что во многом мы сами виноваты в том, что сейчас происходит", - отметил митрополит.

Не считая, что вакцинация должна быть обязательной, он в то же время высказал мнение, что люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, либо должны сидеть дома, чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других, либо для них должен быть обговорен перечень мест, где они могут появляться, а где нет.

По данным на 6 ноября, в РФ выявлено 41 335 случаев коронавируса, это максимальное число заболевших за всю пандемию. В стране умерли за сутки 1188 пациентов.

РПЦ митрополит Иларион коронавирус

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