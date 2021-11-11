Услуга по вызову священников к пациентам "красной зоны" появилась в Казани

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Горячая линия" для вызова священнослужителя в "красную зону" открылась в Казани, сообщается на сайте Казанской епархии.

"Провести службу священники могут как в палате, так и в реанимации. Однако сначала родственники пациента должны получить разрешение у лечащего врача", - говорится в сообщении.

Минздрав России в августе этого года разработал методические рекомендации для региональных министерств, благодаря которым врачи получили право обеспечить допуск добровольцев к больным. К категории добровольцев относятся также и священники, сообщается на сайте.

"Священнослужители, которые окормляют пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, ознакомлены с санитарными нормами и правилами пребывания в "красных зонах". Они знают, как правильно одевать и носить защитный костюм, как вести себя с больными. Препятствий для совершения таинств в отделениях, где лежат люди с диагнозом COVID-19, нет. Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов, находящихся в коматозном состоянии, можно соборовать кратким чином", - пояснил руководитель отдела по взаимодействию с медучреждениями Казанской епархии иеромонах Роман (Модин).

Вопросы, связанные с посещением священнослужителями конкретного медицинского учреждения, можно задать, позвонив по телефону горячей линии с 7 утра до полуночи.