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Житель Иркутской области арестован по обвинению в убийстве отца

Обвиняемый утверждает, что его отец был смертельно болен и он пытался "избавить отца от страданий"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение жителю Иркутской области, застрелившему отца, сообщает СУ СКР по региону.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 1 ноября мужчина, находясь в доме в селе Еланка Тайшетского района, выстрелил из ружья в спину отца. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался.

Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СКР мужчина сначала заявил, что отец застрелился из-за того, что был смертельно болен.

"Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иркутская область

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