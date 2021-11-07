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QR-коды в Красноярском крае будут проверять до улучшения эпидобстановки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края продлили систему QR-кодов, введенную в регионе для снижения заболеваемости COVID-19, сообщает правительство региона в воскресенье.

"Согласно изменениям, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Краевые власти также запретили вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что, в частности, в Красноярском крае за сутки выявили 721 нового заболевшего коронавирусом, скончались 30 пациентов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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