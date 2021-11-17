В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов, сообщает глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в телеграме.

Соответствующие изменения внесены и подписаны в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43.

"В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министерству здравоохранения края и медицинским организациям необходимо принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше.

Также глава краевого Роспотребнадзора напомнил, что в регионе сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом среди жителей старше 60 лет.

Как сообщалось, с 15 ноября в регионе введен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет. Покидать место жительства они могут только в случаях особой необходимости.

Кроме того, с 15 ноября на дистанционную работу для проведения вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) от коронавируса и формирования иммунитета переводятся работники старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания.

На прошлой неделе правительство края утвердило перечень хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода сотрудников на дистанционную работу из-за ситуации с COVID-19. В частности, в списке указаны болезни эндокринной системы, органов дыхания, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы).

Во вторник на заседании регионального правительства министр здравоохранения края Борис Немик сообщил, что край сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса: в последние две недели не наблюдается ни существенного прироста, ни спада заболеваемости.

Немик также отметил, что особенностью четвертой волны, по наблюдениям врачей, является значительная доля непривитых среди пациентов с тяжелыми формами заболевания. При этом темпы вакцинации в последние две недели значительно увеличились, что связано, в том числе, с введением коронавирусных ограничений.