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Командующий ЦВО заявил о нарастании террористических угроз из Афганистана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) повышает боеготовность войск и оснащает их новыми образцами оружия на фоне нарастания террористических угроз из Афганистана, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана. Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боеготовности войск, перевооружении на новые и модернизированные образцы военной техники, а также на апробации новых способов и форм ведения боевых действий", - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

"Произошла резкая, мгновенная деградация обстановки (в Афганистане - ИФ). Мы внепланово провели в Таджикистане более 20 учений как оперативного, так и тактического звена. Наиболее важные - это те, которые прошли у нас на полигонах "Харб-Майдон", "Момирак", "Самбули" и "Ляур". Венцом этой подготовки в Таджикистане явились международные учения "Взаимодействие-2021", мы этим учением не завершаем учебный год. Нам предстоят еще учения под Казанью "Нерушимое братство"", - добавил Лапин.

Командующий ЦВО уточнил, что всего военный округ провел в этом году более 200 учений разного формата и масштаба, в том числе девять учений с воинскими контингентами стран ОДКБ и ШОС, в рамках которых были отработаны нешаблонные варианты применения соединений, воинских частей и подразделений в бою.

"Мы продемонстрировали (на международных учениях - ИФ) высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы", - заявил Лапин.

Кроме того, войска округа в текущем году получили более 1 тыс. новых и модернизированных единиц военной техники, в том числе самолеты Су-34 и МиГ-31БМ, радиолокационные станции "Каста" и "Небо-У", зенитные ракетные комплексы С-300ПМ2, боевые машины пехоты БМП-2М, а также боевые машины поддержки танков "Терминатор", модернизированные танки Т-72Б3М и противотанковые комплексы "Штурм-С".

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане (входит в состав Центрального военного округа) усиливают новым вооружением на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Учения РФ в Таджикистане

Кроме того, этим летом и осенью Россия провела вблизи афганской границы на полигонах в Таджикистане несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы.

На учениях, в частности, была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию одного из государств ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

ЦВО Таджикистан Афганистан Александр Лапин

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