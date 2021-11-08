В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Большинство несовершеннолетних участников несанкционированных акций посещают их из любопытства, заявила заместитель начальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова.

"Результаты обработки анкет показали, что дети с разным интересом шли на эти мероприятия. Более 60% - любопытство, 17% - за компанию с друзьями, но были и те, кто хотели участвовать в политической жизни страны, а почти 2% желали заработать карманные деньги", - сказала Кольцова на заседании круглого стола в Совете Федерации РФ в понедельник.

По ее словам, в органы внутренних дел за участие в несанкционированных акциях было доставлено более полутора тысяч подростков. "Из них две трети - сторонники", - сказала она.

При этом она не уточнила ни период, за который приводятся статистические данные, ни характер несанкционированных акций, о которых идет речь.

"Для сведения, в акции приняли участие 464 подростка с наибольшей протестной активностью", - подчеркнула Кольцова.

По ее словам, в результате проведенной профработы с подростками-участниками акций "80% выразили полный отказ" (от дальнейшего участия в таких мероприятиях).

"Вместе с тем почти пятая часть подростков не уверены в своих дальнейших действиях. А шесть человек, которые у нас на особом контроле, готовы вновь участвовать (в незаконных акциях)", - пояснила Кольцова.

Представитель МВД сообщила, что на основании проведенного анкетирования среди данной категории несовершеннолетних в качестве альтернативы необходимо создать условия для "социально-одобряемых видов деятельности" детей.

"В качестве весомых причин отказа от участия в таких мероприятиях подростки выбрали занятость в масштабных акциях, проводимых в регионах органами по делам молодежи, спорта и культуры, и возможность бесплатно заниматься в престижных платных секциях, посещать фитнес-центры, творческие коллективы", - сказала Кольцова.