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Минобрнауки заявило о праве вузов самостоятельно вводить COVID-меры

Минобрнауки заявило о праве вузов самостоятельно вводить COVID-меры
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Минобрнауки заявили, что вузы имеют право самостоятельно вводить меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе и связанные с режимом пропуска в образовательные учреждения, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации учебного процесса и могут самостоятельно принимать меры для борьбы с COVID-19 "в стенах своих учреждений", сказали в министерстве, отвечая на вопрос, имеют ли право вузы вводить QR-коды для допуска студентов к очным занятиям.

В Минобрнауки добавили, что 8 ноября ведомством был издан приказ, согласно которому после окончания режима нерабочих дней с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

При этом ряд вузов заявил, что вводят систему QR-кодов для допуска к очным занятиям. Студенты, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, не болел COVID-19 в последние полгода, будут учиться на "удаленке". Студентов-первокурсников, кому еще не исполнилось 18 лет, намерены тестировать на наличие вируса прямо в вузах.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Коронавирус

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