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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Володин заявил, что дистанционный формат обучения должен применяться в исключительных случаях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за применение дистанционного образования только в исключительных случаях, отдавая приоритет классической, очной форме обучения.

"Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

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В этой связи "правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов, из-за распространения вирусных заболеваний, для обеспечения мер безопасности и так далее", считает спикер Госдумы.

Он отметил, что "от качества образования зависит развитие страны".

"Поступает много обращений от родителей с жалобами, что в школах после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение. По их мнению, уровень знаний детей от этого снижается", - написал Володин.

Вячеслав Володин
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