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Субарендатору бассейна в Тольятти предъявили обвинение по делу об отравлении детей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области предъявило субарендатору бассейна в Тольятти обвинение по делу об отравлении семерых детей 19 августа этого года.

Местной жительнице вменяется часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СКР РФ.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, бассейн на основании субаренды использовался фигуранткой в коммерческих целях.

"При этом, для обслуживания оборудования бассейна и обеззараживания воды на основании устной договоренности был привлечен работник, не имеющий соответствующей профессиональной квалификации", - говорится в сообщении.

В результате 19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы с ингаляционным отравлением химическим веществом. По предварительным данным, причиной отравления явилось превышение уровня дезинфицирующего вещества в воде бассейна.

Тольятти Самарская область

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