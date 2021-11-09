Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика через "Госуслуги"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что предлагает оформлять паспорт болельщика (Fan ID) на портале госуслуг. Проект такого постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Минцифры объяснило эту инициативу интересами безопасности зрителей и участников спортивных мероприятий. Введение паспортов болельщика на российских турнирах позволит обеспечить такой же высокий уровень безопасности, как и на матчах международных турниров в России, когда болельщики приходили на стадионы вместе с детьми, считают в ведомстве.

8 ноября думский комитет по физкультуре и спорту одобрил и предложил принять в первом чтении законопроект по введению Fan ID.

В конце 2020 года министр спорта Олег Матыцин говорил, что систему идентификации болельщиков российском футболе введут с сезона-2021/22.