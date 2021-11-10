В Совете Федерации привились от коронавируса 133 сенатора из 167

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации из 167 сенаторов 133 сделали прививку от коронавируса, а некоторые уже ревакцинировались, сообщил глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, 31 переболел COVID-19, они ждут очереди на вакцинацию, "потому что период после болезни пока еще небольшой, но все планируют сделать вакцину либо до конца этого года, либо в начале следующего".

Три сенатора по разным мотивам пока не хотели привиться, добавил Тимченко.

В медпункте Совета Федерации можно привиться всеми типами вакцин от коронавируса, существующими в России, отметил он.

В аппарате палаты привиты больше 70% сотрудников, еще некоторые переболели COVID-19, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце октября пообещал перевести на удаленную работу депутатов, которые не привьются.