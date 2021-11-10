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Бывший мэр крымского Симеиза Ломенко арестован по ходатайству ФСБ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ялтинский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца, до 9 января 2022 года, Юрия Ломенко – фигуранта дела, которое было возбуждено ФСБ РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд на заседании во вторник таким образом удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ РФ.

По данным из открытых источников, Юрий Ломенко в 2013-2014 годах был мэром курортного поселка Симеиз на юге Крыма. Кроме того, он возглалял общественную организацию "Украинцы Ялты", ныне ликвидированную. Ломенко был депутатом Ялтинского горсовета II созыва, избранного в сентябре 2019 года. Мандата лишился 8 ноября 2021 года. Горсовет досрочно прекратил его полномочия "в связи с отставкой по собственному желанию", говорится в опубликованном решении ялтинского парламента. Он избирался по одномандатному округу от партии "Единая Россия".

Центр общественных связей ФСБ в среду сообщил, что пресечена шпионская деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) с 2017 года по 2018 год.

Задержанному вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

"Житель города Ялты по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности", - говорилось в сообщении ЦОС.

Источник агентства сообщил, что речь идет о Ломенко.

Крым Симеиз ФСБ Юрий Ломенко

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