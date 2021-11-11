Поправки о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП прошли II чтение

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повышает с 7% до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого средства могут быть проинвестированы. Эту поправку в Бюджетный кодекс Минфин в начале недели представил в думском комитете по бюджету.

"Предлагается повысить порог, при превышении которого ликвидной части ФНБ можно инвестировать средства в проекты, то есть в корпоративные ценные бумаги. Сейчас этот порог 7%, предлагается его повысить до 10% с тем, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов", - сказал в понедельник депутатам замминистра финансов Алексей Лавров.

Идею повысить лимит Минфин включил в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, подготовленный в конце сентября. В документе отмечалось, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности государства в сравнительно близкой перспективе, поэтому накопления в ФНБ нужно увеличивать.

Кроме того, принятый депутатами во втором чтении законопроект закрепляет с 2022 г. на бессрочной основе в Бюджетном кодексе (БК) уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в размере 0,5% ВВП. Сейчас согласно ст. 199 БК, которая определяет, исходя из чего рассчитывается общий предельный объем расходов бюджета, установлены параметры структурного дефицита в размере 1,46 трлн рублей в 2021 году, 585 млрд рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах и 575 млрд рублей в 2024 году. Они заменяются словами "0,5% ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период". Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, таким образом, предлагается установить на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила", что позволит на долгосрочной основе зафиксировать параметры определения бюджетных расходов.

С учетом прогноза объема ВВП на 2022-2024 годы (133,33 трлн рублей, 141,88 трлн рублей и 151,51 трлн рублей, соответственно), 0,5% ВВП будет соответствовать 667 млрд рублей, 709,4 млрд рублей и 757,57 млрд рублей. Таким образом, разница в 2022 году с установленными 585 млрд рублей составит порядка 82 млрд рублей, в 2023 году - 124 млрд рублей и в 2024 году - 182,6 млрд рублей.