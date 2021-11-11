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В Златоусте расследуют фиктивную вакцинацию 250 человек

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области двух сотрудников регионального управления МЧС и медсестру поликлиники №1 в Златоусте заподозрили в том, что они с июня по 10 ноября внесли в единую базу Минздрава ложные сведения о вакцинации более чем 250 человек от коронавируса.

Они стали фигурантами уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения по ч.3 ст.272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Официальным комментарием областного ГУ МВД агентство пока не располагает.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны
Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Златоуст МЧС Минздрав Челябинская область коронавирус

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