В Златоусте расследуют фиктивную вакцинацию 250 человек

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области двух сотрудников регионального управления МЧС и медсестру поликлиники №1 в Златоусте заподозрили в том, что они с июня по 10 ноября внесли в единую базу Минздрава ложные сведения о вакцинации более чем 250 человек от коронавируса.

Они стали фигурантами уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения по ч.3 ст.272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Официальным комментарием областного ГУ МВД агентство пока не располагает.