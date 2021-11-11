На Кубани ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вслед за Петербургом обязательную вакцинацию от COVID-19 лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями ввели на Кубани. Руководитель Роспотребнадзора Краснодарского края Мария Потемкина подписала соответствующее постановление.

Этим же документом обязательная вакцинация распространяется на работников органов соцобслуживания и МФЦ.

На федеральном уровне решение об обязательной вакцинации от коронавируса не вводилось. Администрации регионов имеют право требовать, чтобы прививались работники определенных профессий, связанных с многочисленными контактами с людьми. Непривитым грозит отстранение от работы.

9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и тех, у кого хронические заболевания. Кроме них, под расширение требования об обязательной вакцинации попали направляемые на практику студенты и сотрудники аэропорта "Пулково", авиакомпаний и морских портов.

Позднее в региональном Роспотребнадзоре объяснили, что за вакцинацию работающих пенсионеров будут отвечать их работодатели, а остальные будут отвечать сами перед собой. Затем в управлении сказали, что непривитым неработающим пенсионерам не дадут QR-коды, и их не будут пускать, например, в кафе и рестораны.

10 ноября в Заксобрании Петербурга заверили, что вакцинация в городе остается добровольной, в том числе для пенсионеров, санкций для непривившихся в законах нет, а постановление Башкетовой - это один из способов стимулировать вакцинацию. После этого в пресс-службе губернатора сказали, что вакцинация для жителей Петербурга старше 60 лет и с хроническими заболеваниями все же обязательна. Утром 11 ноября в городском комитете по здравоохранению заявили, что вакцинация все же остается добровольной.