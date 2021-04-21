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Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания начала разрабатывать таблетки или капсулы для лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Премьер-министр выразил надежду, что они появятся к осени и помогут бороться с ожидаемой третьей волной.

В настоящее время создается целевая группа для надзора за работой и будущими испытаниями над новым препаратом. Когда Джонсон представил новую целевую группу на телевизионном брифинге для прессы, он признал рост числа случаев заболевания за рубежом и вероятность возникновения новой волны пандемии.

Премьер-министр добавил: "Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями."

Противовирусные препараты могут быть третьим методом защиты, наряду с прививками, включая бустерные прививки, и массовыми тестированиями, по мнению Джонсона.

Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Борис Джонсон Великобритания COVID-19 коронавирус

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