Заключенный убит в колонии особого режима под Саратовом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Убийство заключенного совершено в колонии особого режима (ИК №7 ФСИН) в Красноармейском районе Саратовской области, сообщила в пятницу "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова.

"По моей информации, убийство произошло сегодня утром, когда заключенные вышли на работу на свиноферму. Там на бытовой почве возник скандал, в итоге один человек был убит",- сказала Сухова.

По ее данным, в настоящее время в колонии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила о возбуждении уголовных дел по факту событий в ИК-7.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 ноября около 6:50 в ИК-7 из-за отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за осужденными 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным ударил того ножом. Потерпевший скончался на месте, говорится в пресс-релизе.

Производятся допросы осужденных и сотрудников ИК. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.