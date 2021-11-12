Песков призвал встречать без эмоций предложения давать QR-коды при наличии антител

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что предложения, подобные инициативе властей Чувашии присваивать QR-коды людям с высоким уровнем антител к коронавирусу, должны тщательно прорабатываться с экспертами.

Об этом в пятницу на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этим вопросом надо заниматься профессионально, исключая эмоциональные оценки, и к такой работе должны быть подключены эксперты, в том числе из Роспотребнадзора.

"В любом случае какие-то инициативы такого плана - они подлежат сначала экспертной проработке. Там же очень много нюансов. Все состоит из нюансов, и это все нужно очень, очень тщательно прорабатывать", - сказал он.

"Разные существуют точки зрения, но есть официальные рекомендации ВОЗа и, конечно, рекомендации нашего Минздрава. К ним, конечно, нужно прислушиваться", - ответил он на вопрос, как быть с тем, что раньше высокий уровень антител у переболевших позволял не спешить с вакцинацией и ревакцинацией.

Ранее 12 ноября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что решил запустить систему выдачи QR-кодов тем, у кого высокие антитела, но нет справки о перенесенном COVID-19. Он поручил чиновникам в течение недели проработать эту процедуру.