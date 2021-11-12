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Медведев призвал тщательно расследовать преступления в уголовно-исполнительной системе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым разработать эффективные механизмы предотвращения преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе страны.

"Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", - написал Медведев на своей странице во ВКонтакте по итогам совещания. Оно было посвящено совершенствованию пенитенциарной системы, а также реализации концепции развития УИС РФ до 2030 года.

В совещании на площадках Совбеза приняли участие руководители Минюста, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Росгвардии и ФСИН.

Как отмечается в сообщении по итогам встречи, "обеспечение неотвратимости наказания, а также гуманизация системы наказания должны способствовать сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях, снижению рецидивной преступности, а также созданию действенных механизмов защиты граждан РФ от противоправных действий".

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них – опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Дмитрий Медведев Совбез РФ

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