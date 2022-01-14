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Кузбасс, ранее отложивший ввод QR-кодов для отелей, планирует и дальше их не внедрять

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Кемеровская область, в ноябре прошлого года отложившая до 20 января ввод QR-кодов для заселения в гостиницы, рассчитывает и после этой даты не внедрять ограничения, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Сейчас мы вышли как ведомство с предложением о продлении этой меры - по приостановке требования QR-кодов в коллективных средствах размещения... Но принимать такое решение будет губернатор, поэтому я пока не знаю, какое оно будет", - сказал Пятовский.

Министр также напомнил, что в настоящее время в регионе сняты ограничения по времени работы для баров и кафе. Вместе с тем, по его словам, "если эпидемиологическая обстановка будет меняться, эти запреты могут быть вновь введены".

Как сообщалось, о том, что ввод QR-кодов и предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы откладывается, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в середине ноября прошлого года в ходе церемонии открытия сезона горнолыжного курорта Шерегеш. Впоследствии Цивилев неоднократно отмечал, что данная мера призвана, главным образом, поддержать развитие горнолыжного курорта.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Кемеровская область Коронавирус

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