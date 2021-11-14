В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 38 823 случая, умерли за сутки 1 219 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

С середины текущей недели в РФ наблюдается постепенное ежедневное снижение числа новых пациентов с COVID-19, второй раз выявлено менее 39 тысяч заболевших за сутки. Данная тенденция характерна для Москвы: в столице впервые с 7 октября количество заболевших опустилось ниже 4 тысяч случаев за сутки и составило 3 734.

В Санкт-Петербурге выявлено 3 144 случая заражения коронавирусом, в Московской области - 2 955.

Еще 1 792 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 851 - в Крыму, 782 - в Нижегородской области, 761 - в Воронежской области, 722 - в Красноярском крае, 721 - в Свердловской области, 698 - в Пермском крае, 679 - в Башкирии, 654 - в Ростовской области, 639 - в Саратовской области, 588 - в Омской области, 583 - в Челябинской области, 581 - в Иркутской области, 572 - в Смоленской области, 528 - в Алтайском крае.

Кроме того, 521 случай - в Ульяновской области, 518 - в Хабаровском крае, 512 - в Ставропольском крае, 500 - в Брянской области, 494 - в Краснодарском крае, 475 - в Волгоградской области, 457 - в Архангельской области, 405 - в Вологодской области, 403 - в Ленинградской области, 401 - в Липецкой области. По 399 новых заболевших выявлено в Приморском крае и Тверской области, 397 - в Новосибирской области, 395 - в Оренбургской области, 393 - в Пензенской области, 392 - в Калининградской области, 388 - в Удмуртии, 385 - в Коми, 366 - в Забайкальском крае, 361 - в Кемеровской области, 352 - в Севастополе, по 350 - в Белгородской и Курской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Петербурге - 80, в Московской области - 59.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 070 тыс. 674 случая коронавирусной инфекции, 255 386 умерших и 7 млн 784 тыс. 585 выписанных, в том числе 29 821 выписаны за последние сутки.