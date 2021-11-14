Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шойгу предложил сдавать географию при поступлении в вузы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Географию необходимо включить в число вступительных испытаний при поступлении в высшее учебное заведение, заявил в воскресенье во время проведения географического диктанта президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его", - сказал он.

Он добавил, что две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

В воскресенье военнослужащие и гражданский персонал Минобороны РФ примут участие в Международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант".

Центральной площадкой в ведомстве стал Национальный центр управления обороной РФ, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах.

Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

Кроме того, как рассказал Шойгу, в этом году участники "Географического диктанта" пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тыс. площадок.

Географический диктант Русское географическое общество Минобороны РФ Сергей Шойгу

Новости по теме

Новости

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Что произошло за день: суббота, 13 ноября

Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом

Российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Осужденного за убийство мужчину задержали после побега из свердловской колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });