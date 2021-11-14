Шойгу предложил сдавать географию при поступлении в вузы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Географию необходимо включить в число вступительных испытаний при поступлении в высшее учебное заведение, заявил в воскресенье во время проведения географического диктанта президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его", - сказал он.

Он добавил, что две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

В воскресенье военнослужащие и гражданский персонал Минобороны РФ примут участие в Международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант".

Центральной площадкой в ведомстве стал Национальный центр управления обороной РФ, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах.

Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

Кроме того, как рассказал Шойгу, в этом году участники "Географического диктанта" пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тыс. площадок.