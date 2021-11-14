Минтранс Белоруссии сообщил, что ситуация на борту Ан-12 развивалась стремительно

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Катастрофическая ситуация на борту разбившегося под Иркутском самолета белорусской авиакомпании Ан-12 развивалась в считанные секунды, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"О чем точно можно говорить - воздушное судно находилось на курсе, на глиссаде, заходило уже на посадку. Воздушное судно было в посадочной конфигурации и ситуация, которая стала катастрофической, развивалась буквально в считанные секунды. И в этот короткий промежуток времени экипажу просто не хватило ни времени, ни высоты исправить ту ситуацию, которая произошла. Это сейчас очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна", - сказал Сикорский.

Он напомнил, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование.

"Наши представители принимают в этом участие. Говорить о каких-то выводах преждевременно", - заявил представитель Минтранса.

"Мы рассчитываем получить параметрическую информацию из МАК. Нам это необходимо, чтобы мы сымитировали эту ситуацию на тренажёре для лучшего понимания экспертами, что все-таки произошло в последние секунды на борту этого самолёта АН-12. Эта процедура позволит чётко понять экспертам, что произошло и сделать необходимые выводы, чтобы подобные ситуации не происходили впредь", - подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось, 3 ноября самолет белорусской "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе села Пивовариха, в 7 км от Иркутска. На борту самолета находились девять человек, все они погибли. Четверо погибших - граждане России, трое - граждане Белоруссии, двое - Украины. Самолет летел по маршруту "Кепервеем - Якутск - Иркутск". Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).