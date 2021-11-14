Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минтранс Белоруссии сообщил, что ситуация на борту Ан-12 развивалась стремительно

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Катастрофическая ситуация на борту разбившегося под Иркутском самолета белорусской авиакомпании Ан-12 развивалась в считанные секунды, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

В миреЧерные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в МосквуЧитать подробнее

"О чем точно можно говорить - воздушное судно находилось на курсе, на глиссаде, заходило уже на посадку. Воздушное судно было в посадочной конфигурации и ситуация, которая стала катастрофической, развивалась буквально в считанные секунды. И в этот короткий промежуток времени экипажу просто не хватило ни времени, ни высоты исправить ту ситуацию, которая произошла. Это сейчас очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна", - сказал Сикорский.

Он напомнил, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование.

"Наши представители принимают в этом участие. Говорить о каких-то выводах преждевременно", - заявил представитель Минтранса.

"Мы рассчитываем получить параметрическую информацию из МАК. Нам это необходимо, чтобы мы сымитировали эту ситуацию на тренажёре для лучшего понимания экспертами, что все-таки произошло в последние секунды на борту этого самолёта АН-12. Эта процедура позволит чётко понять экспертам, что произошло и сделать необходимые выводы, чтобы подобные ситуации не происходили впредь", - подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось, 3 ноября самолет белорусской "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе села Пивовариха, в 7 км от Иркутска. На борту самолета находились девять человек, все они погибли. Четверо погибших - граждане России, трое - граждане Белоруссии, двое - Украины. Самолет летел по маршруту "Кепервеем - Якутск - Иркутск". Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Иркутск

Новости по теме

Новости

Компания опровергла информацию о наличии людей под завалами после взрыва на НЛМК

Работница пострадала при взрыве на складе угля НЛМК в Липецке

Что произошло за день: воскресенье, 14 ноября

В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate

В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей Checkmate

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Что произошло за день: суббота, 13 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });