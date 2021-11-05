Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы с Ан-12, разбившегося под Иркутском, скоро передадут в Москву, сообщил глава департамента по авиации Белоруссии Артём Сикорский.

"В настоящее время ведется работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом. Проводится разборка завалов, ищутся недостающие элементы воздушного судна. В ближайшее время, как мы понимаем, черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки", - сказал он журналистам в пятницу.

Сикорский уточнил, что инспекторы департамента по авиации утром в субботу будут на месте происшествия.

Кроме того, по словам главы департамента, в Иркутск выехал представитель "Авиакомпании Гродно". Среди его задач, в том числе, и организация доставки тел погибших членов экипажа.

Сикорский отметил, что работу комиссии МАК затрудняют сложные погодные условия. "Сейчас в Иркутске минус 16, снег - и это затрудняет (...) поиск недостающих элементов конструкции воздушного судна", - пояснил он.

В Минтрансе добавили, что тела погибших в крушении пока не идентифицированы. Как сообщил Сикорский, "по нашей информации, ведется соответствующая работа".

По его словам, как только будет возможность забрать тела погибших, то "при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники".

Глава департамента также рассказал, что все члены экипажа Ан-12 были застрахованы. Все страховые выплаты будут произведены в соответствии с законодательством. "Белорусским законодательством предусмотрено, что компания должна выплатить дополнительные суммы на всех своих работников. Это мы говорим про 12 годовых окладов", - уточнил также Сикорский.

Говоря о состоянии Ан-12, он подчеркнул, что всё необходимое инспектирование, необходимое техническое обслуживание выполнялось в четко обозначенные сроки и в соответствии с регламентами.

По его словам, у воздушных судов нет такого понятия, как возраст. "Есть понятие срок службы и ресурс. Данное воздушное судно имело необходимый ресурс, все его плановое техническое обслуживание проводилось в установленные периоды",- пояснил Сикорский.

Катастрофа Ан-12 под Иркутском

Вечером 3 ноября Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Самолет принадлежал "Авиакомпании Гродно". На его борту были девять человек, среди них трое белорусов, четверо россиян и двое украинцев.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна.