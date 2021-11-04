МЧС уточнило, что на борту упавшего под Иркутском Ан-12 было 9 человек

Это четверо россиян, трое белорусов и двое украинцев

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Девять человек находились на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области в среду вечером, сообщил первый замначальника главного управления МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ЧС.

"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ были обнаружены погибшими шесть человек. Доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", - сказал Рябоволов.

Он добавил, что при взаимодействии с авиакомпанией установлены места проживания всех находившихся на борту граждан и их близких родственников.

"Из девяти человек четверо - граждане Российской Федерации, трое - граждане Белоруссии и двое - граждане Украины. Взаимодействие с представителями консульств организовано", - сказал Рябоволов.

По его данным, к ликвидации последствий крушения самолета привлечены 296 человек и 76 единиц техники.

Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска у села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт перевозил продукты и товары народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна.