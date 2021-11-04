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Обнаружены два "черных ящика" разбившегося под Иркутском Ан-12

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Два бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Обнаружены речевой самописец, он изъят, и параметрический, он находится в хвостовой части самолета, еще не изъят", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном обнаруженном бортовом самописце. "Черный ящик" сильно обгорел при пожаре, его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), и они оценят возможность его расшифровки.

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-12.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

Ан-12 в среду вечером потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. По предварительным данным, на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Найдены тела шестерых погибших.

Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Иркутская область Ан-12

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