Поисково-спасательные работы в коксохимическом цеху в Липецке завершены

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поисково-спасательные работы в цеху в Липецке, где произошел взрыв, люди под завалами не обнаружены, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Информация о нахождении людей под завалами не подтвердилась. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что под завалами коксохимического цеха в Липецке могут находиться люди.

Следователи проводят проверку по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в воскресенье Следственное управление СКР по региону.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - сказали в СКР.

Прокуратура региона также проводит проверку по факту ЧП на НЛМК.

"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", - сказал представитель компании.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что на липецкой площадке группы "НЛМК" произошел взрыв, в результате которого частично обрушилась кровля угольного склада и начался пожар. Позднее факт возгорания подтвердило региональное управление МЧС. В результате инцидента пострадала женщина-работница предприятия.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.