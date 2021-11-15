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Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского за убийство подруги

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Оправдательный приговор бывшему главе Раменского района (ныне - округа) Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой - зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, будет обжалован, сообщили журналистам в прокуратуре Подмосковья.

"Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района", - сказали в надзорном ведомстве.

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В октябре присяжные признали Кулакова невиновным в убийстве. В понедельник суд вынес ему оправдательный приговор.

Задержанный в 2019 году Кулаков обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), вину он не признал.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков в салоне машины убил 39-летную Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся. Из показаний Кулакова следовало, что он состоял с этой женщиной в интимных отношениях.

Подмосковье Раменское Андрей Кулаков Евгения Исаенкова

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