На шахте "Алардинская" в Кузбассе эвакуируют горняков из-за задымления
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На шахте "Алардинская" в Кемеровской области идет эвакуация горняков из-за возникшего задымления, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
"Наблюдается дым на участке с отработанной лавой. Принято решение вывести шахтеров на поверхность", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в настоящее время из шахты подняты более 100 горняков, проводится эвакуация еще 160 человек.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Шахта принадлежит "Распадской угольной компании", входит в Evraz.
Комментарием Evraz "Интерфакс" пока не располагает.