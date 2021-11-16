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На шахте "Алардинская" в Кузбассе эвакуируют горняков из-за задымления

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На шахте "Алардинская" в Кемеровской области идет эвакуация горняков из-за возникшего задымления, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Наблюдается дым на участке с отработанной лавой. Принято решение вывести шахтеров на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время из шахты подняты более 100 горняков, проводится эвакуация еще 160 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Шахта принадлежит "Распадской угольной компании", входит в Evraz.

Комментарием Evraz "Интерфакс" пока не располагает.

Кузбасс Алардинская Evraz Распадская

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