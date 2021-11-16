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В результате задымления на шахте "Алардинской" никто не пострадал

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Кузбассе из шахты "Алардинская" ("Распадская угольная компания", РУК, входит в Evraz), где произошло задымление, благополучно вывели всех шахтеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РУК. В шахте были 285 человек.

"При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2", - добавил представитель компании. По его словам, в шахту прибыли военизированные горноспасательные части, они обследуют выработку.

Проверку случившегося начала прокуратура, сообщило областное надзорное ведомство. По его сведениям, в шахте никто не пострадал. Прокуроры проверят исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

Ранее о задымлении на шахте и эвакуации горняков сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), отметив, что шел дым на участке с отработанной лавой.

Шахта "Алардинская" единственная в РУК добывает коксующийся уголь марки КС.

Кузбасс Кемеровская областная прокуратура Алардинская Распадская РУК Evraz

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