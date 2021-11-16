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ВС РФ признал законным приговор украинцу Марченко за шпионаж

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу по делу гражданина Украины Александра Марченко, осужденного на десять лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Федорков.

Краснодарский краевой суд 26 ноября 2020 года приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обратил в доход государства деньги, выделенные Марченко, как утверждается, Службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции 1 апреля 2021 года оставил приговор без изменений.

Марченко был признан виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ). Свою вину он не признал.

Как заявляли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, установлено, что в мае 2018 года Марченко получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов – запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300 и денежные средства в размере $163 тыс. для реализации замысла.

Секретные изделия, по версии следствия, предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании "Укроборонсервис" через фирму-посредника в Македонии.

В апреле 2019 года Марченко был задержан.

ВС РФ Украина Александр Марченко

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