Принят закон об эксперименте по единому налоговому платежу для компаний

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) и предусматривает его введение в экспериментальном режиме с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Правительство внесло законопроект № 1141868-7 в Госдуму в апреле. В первоначальной редакции он бессрочное внедрение данного института. 11 ноября депутаты приняли законопроект во втором чтении.

С января 2019 года в России по закону физические лица могут авансом, до того, как придет налоговое уведомление, добровольно перечислить на счета казначейства денежные средства, которые потом налоговые органы могут зачесть для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельного налога или налога на имущество физических лиц.

Принятый 15 ноября законопроект распространяет действие закона на компании и ИП. Они с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года смогут также перечислять средства на счета казначейства. Перечисления могут быть потом оттуда списаны для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, авансовых платежей.

Применение единого налогового платежа будет возможно после совместной сверки расчетов с налоговыми органами. Заявление на применение платежа нужно будет подать с 1 по 30 апреля 2022 года, но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов.

Налогоплательщик имеет право на возврат денежных средств, перечисленных им в бюджет в качестве единого налогового платежа, по которым налоговым органом не принято решение о зачете. Единый налоговый платеж может быть перечислен за налогоплательщика иным лицом, но при этом он не вправе требовать возврата.