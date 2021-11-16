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Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани возросло до 12

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еще одного человека госпитализировали с отравлением после употребления метанола в Казани, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Татарстана.

Число госпитализированных возросло до 12 человек, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Казани с признаками отравления метанолом были доставлены в больницу 11 человек 1999-2003 годов рождения.

Состояние госпитализированных оценивается как среднее и тяжелое. По предварительным данным, все они употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Казань Татарстан

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