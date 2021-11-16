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В Казани 11 молодых людей госпитализированы с отравлением метанолом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Казани 16 ноября в больницу попали 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Врачи оценили их состояние как тяжелое и средней степени тяжести, сообщили в СК Татарстана.

По версии следствия, они все пили суррогатный алкоголь, купленный у неустановленного лица.

По факту возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Проверки в связи с массовым отравлением проводят также МВД и прокуратура. По данным полиции, пострадавшие пили несертифицированное спиртное 15 ноября в частном доме в поселке Салмачи в Казани. В прокуратуре сообщили, что отравились студенты одного вуза.

Этой осенью случаи массового отравления метанолом произошли в Свердловской и Оренбургской областях, часть отравившихся погибла.

Татарстан Казань СКР МВД Салмачи

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