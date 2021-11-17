Житель Абакана осужден условно за поджог надувного пункта вакцинации

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Городской суд Абакана сообщил, что приговорил к условному сроку местного жителя за поджог мобильного пункта вакцинации от коронавируса. Он признал вину, и его дело рассматривали в особом порядке.

Суд установил, что в июле 2021 года подсудимый поджег на Первомайской площади надувной мобильный пункт вакцинации, принадлежащий местной воинской части. Огонь повредил надувную конструкцию и рекламный баннер. Ущерб воинской части был оценен в 1,2 млн рублей. В момент поджога подсудимый был пьян.

Ему вменили умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, из хулиганских побуждений и с причинением значительного ущерба (ч.2 ст.167 УК). Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С него также взыскали причиненный ущерб.